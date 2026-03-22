Fenerbahçe\'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis

Şampiyonluk yarışını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de birçok oyuncu şimdiden transferin en gözde isimlerden oldu.

BROWN VE OOSTERWOLDE'YE İLGİ BÜYÜK

Avrupa'nın birçok farklı liginden Fenerbahçeli futbolcular Archie Brown ve Jayden Oosterwolde'ye ilgi bulunuyor. İki oyuncu için de sarı-lacivertlilerin kapısı çalınırken, yönetim ise gelen tekliflere "sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdi.

İKİ OYUNCUDAN EN AZ 40 MİLYON EURO

Fenerbahçe, sezon sonunda iki oyuncusuyla vedalaşması durumunda dev bir gelirin sahibi olabilir. Sarı-lacivertliler, Almanya ve İtalya'dan talipleri olan Brown'a 15 milyon euro, Fransa, Hollanda ve İtalya'dan talipleri olan Jayden Oosterwolde'ye ise 25 milyon euro bonservis bedeli biçti. Sarı-lacivertliler, böylece iki oyuncudan en az 40 milyon Euro kazanmayı hedefliyor.

26 MİLYON EURO KAR EDİLEBİLİR

İki oyuncu için toplam 14 milyon Euro bonservis ödemesi yapan Fenerbahçe, yıldız isimlerini istediği rakamlara satabilirse iki oyuncudan 26 milyon Euro kar elde edebilir.