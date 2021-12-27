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Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi - Son Dakika

Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi

27.12.2021 14:19

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin beraat kararı onandı. Eski asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "3 Temmuz 2011'de başlayan yargılama süreci sona ermiştir. Dava arkadaşlarımızın beraat kararı onanmıştır" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada beraat kararlarının onandığını açıkladı.

İşte Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması:

"3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn. Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5. Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."

Fenerbahçe'ye tarihi müjde! Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı
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Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi - Son Dakika
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