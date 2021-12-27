Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi

Fenerbahçe eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada beraat kararlarının onandığını açıkladı.

İşte Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması:

"3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn. Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5. Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."