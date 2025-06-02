Fenerbahçe, Hande Baladın\'ı transfer etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hande Baladın'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit'te mücadele eden 27 yaşındaki voleybolcu, Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formalarını da giydi.
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