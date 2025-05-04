Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe\'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok

Süper Lig'de derbi heyecanı öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacakken, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in sakatlık sebebiyle forma giyemeyecekleri öğrenildi.

04.05.2025 14:59
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Süper Lig'de maç eksiğiyle Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bu akşam derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

DERBİDE YOKLAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve son idmana da çıkmayan Sofyan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 123456:
    derbide olsa ne yazarlar ki şampiyon mu olacaklar 54 3 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Gerek yok yasin ve fbtfff var fbmhk var 39 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Gerek yok karşidaki kim alti üstü büyük fark yemiş paf bir takım gs için oynayacaklar kendilerinin bir amacı yok ligde yolunmuş akbabaya dönmüşler amaçları ne 6 29 Yanıtla
  • 6490203:
    bu maç derbi değil aslında derbi şampiyonluk yolunda olur bu maç formaliteden trişka 15 5 Yanıtla
  • Mö19720202:
    ŞU TRANSFER POLİKUİKASINDAN ANLMİYQNA TRANSFER YAPTIRIRSANIZ HER SWNE ANCAK 2 NCİ OLMAK İÇİN YTIŞIRSINIZ 12 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Atı alan Üsküdarı geçmiş.. Bu saatten sonra alınan galibiyetin önemi yok Fenerliyim ama bjk alsın maçı en azından 3.lük için mücadele ediyorlar diğerleri 3.olup Avrupaya gitse ne olacak ülke puanına ne katkıları olabilir. 11 1 Yanıtla
  • ahmet dogdu:
    Ali Koç ve MHK Başkanı Ferhat gerekli ayarlamaları yaptı, MAÇ sıkışırsa Kırmızı kart ve Penaltı Jokeri devreye girecektir.. izleyip görelim..???? 11 0 Yanıtla
  • 232379:
    PAPAZIN ÇAYIRI DERBİSİMİ GALATASARAYIN OLMADIĞI MAÇTA DERBİDEN SÖZ DAHİ EDİLEMEZ NOKTA 5 2 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    zaten boş oyuncular ne yıldızı la 6 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Mert Hakan olsun yeterli 6 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Keşke oynasalardı.... 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok - Son Dakika
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