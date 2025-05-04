Fenerbahçe\'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok

ferudun ozmen:

Atı alan Üsküdarı geçmiş.. Bu saatten sonra alınan galibiyetin önemi yok Fenerliyim ama bjk alsın maçı en azından 3.lük için mücadele ediyorlar diğerleri 3.olup Avrupaya gitse ne olacak ülke puanına ne katkıları olabilir.