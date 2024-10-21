İSTANBUL,
Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Sakatlık Şoku - Son Dakika
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