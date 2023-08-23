Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma

Sezona kayıpsız başlayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın Samsun spor deplasmanı dönüşü bindiği uçakta pilotun Fenerbahçeli olması ve futbolculara yaptığı çağrı dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUĞU KULÜBÜMÜZE GETİRECEĞİNİZE İNANCIMIZ TAM"

Takıma çağrı yapan pilot, "Bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Sizlerin uzun zamandır hasretini duyduğunuz şampiyonluğu kulübümüze getirecek takım olduğunuza dair inancımız tam" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçeli pilot'un o konuşması;

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'nin siz değerli yöneticileri, teknik ekibi ve birbirinden değerli futbolcuları uçağımıza hoş geldiniz. Ayrıca büyük bir Fenerbahçe taraftarı olarak sizleri taşıyor olmak benim için büyük bir gurur. Bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Sizlerin uzun zamandır hasretini duyduğumuz şampiyonluğu kulübümüze getirecek takım olduğunuza dair inancımız tam.