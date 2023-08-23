Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma - Son Dakika

Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma

Son Güncelleme: 23.08.2023 18:21

Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanı dönüşü bindiği uçakta pilotun yaptığı çağrı dikkat çekti. Pilot, futbolculara "Sizlerin uzun zamandır hasretini duyduğunuz şampiyonluğu kulübümüze getirecek takım olduğunuza dair inancımız tam" dedi.

Sezona kayıpsız başlayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın Samsun spor deplasmanı dönüşü bindiği uçakta pilotun Fenerbahçeli olması ve futbolculara yaptığı çağrı dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUĞU KULÜBÜMÜZE GETİRECEĞİNİZE İNANCIMIZ TAM"

Takıma çağrı yapan pilot, "Bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Sizlerin uzun zamandır hasretini duyduğunuz şampiyonluğu kulübümüze getirecek takım olduğunuza dair inancımız tam" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçeli pilot'un o konuşması;

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'nin siz değerli yöneticileri, teknik ekibi ve birbirinden değerli futbolcuları uçağımıza hoş geldiniz. Ayrıca büyük bir Fenerbahçe taraftarı olarak sizleri taşıyor olmak benim için büyük bir gurur. Bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Sizlerin uzun zamandır hasretini duyduğumuz şampiyonluğu kulübümüze getirecek takım olduğunuza dair inancımız tam.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma
17:35 BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar
17:08 İsmail Kartal'ın rotasyon talebini Tadic reddetti: Ben alışığım
16:59 Bakanlıktan o iddialara ilişkin açıklama: Hükümlülerin kaçması haberleri gerçeklikten uzak
16:53 Arap futbolunu özetleyen kare! Ronaldo'nun eski takım arkadaşından büyük görgüsüzlük
16:43 Brezilya'da otobüsün penceresinden arkadaşlarına el sallayan 13 yaşındaki çocuk, kafasını direğe çarparak hayatını kaybetti
16:34 Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, Tarifeli Uçakta Görüntülendi
16:26 Bakan Yumaklı'dan yangında mücadele eden kahramanlara övgü
16:19 Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı
16:17 Fenerbahçe'den apar topar gönderilen Bruma, Portekiz'de tarih yazıyor! Milli takıma geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 18:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement