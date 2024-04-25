Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Son günlerde Fenerbahçe Opet'e transfer olacağı iddiaları ile gündemde olan Zehra Güneş'in, VakıfBank ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı konuşuluyor.

25.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:01
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Sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet'in, VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'i transfer edeceğine dair iddialar gündem olmuştu. 24 yaşındaki milli voleybolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Güneş'in Fenerbahçe Opet'e transfer olacağı iddiaları bir süredir gündemdeydi. Zehra Güneş'in VakıfBank ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Sporx'in haberine göre Zehra Güneş, VakıfBank ile sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Milli voleybolcu Zehra Güneş'in gelecek sezonlarda da VakıfBank'ın formasını giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 ııllık sözleşme imzaladı #127952
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vakıflar Bankası, Zehra Güneş, Fenerbahçe, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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