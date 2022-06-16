Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi

16.06.2022 21:43

Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan olan Flamengo'nun yıldız futbolcusu Bruno Henrique, Cuiaba'yı konuk ettiği maçta ağır bir sakatlık geçirdi. 31 yaşındaki futbolcunun son durumu netlik kazanırken, 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Bruma ve Lincoln Henrique transferlerinden sonra listenin tepesinde yer alan Bruno Henrique ile de imza aşamasına gelmişti. 31 yaşındaki futbolcu, Brezilya Serie A'da oynanan karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı.

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DİZİNDEN AMELİYAT OLACAK

Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maçta sakatlanan Henrique'nin son durumu netlik kazandı. Diz sakatlığı yaşadığı belirlenen 31 yaşındaki futbolcunun ameliyat olması gerektiği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan futbolcu için sarı-lacivertlilerin bu sakatlık sonrası nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık! 'Transferi bitti' denilen Bruno Henrique aylarca oynayamayacak
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Fenerbahçe, Flamengo, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi - Son Dakika


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