Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler\'ini buldu

Fenerbahçe, altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak 16 yaşındaki Alaettin Ekici, performansıyla göz dolduruyor. 2009 doğumlu sol kanat oyuncusu, sezon boyunca hem sol kanatta hem de 8 numara bölgesinde görev yaptı ve normal sezonu 25 gol ve 15 asistle tamamladı.

17.04.2025 15:42
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Son dönemde altyapıdan çıkardığı isimlerle dikkat çeken Süper Lig devi Fenerbahçe'de, 16 yaşındaki Alaettin Ekici performansıyla göz dolduruyor.

40 GOLE KATKI SAĞLADI

2009 doğumlu 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon boyunca hem sol kanatta hem de 8 numara bölgesinde görev yaptı ve normal sezonu 25 gol ve 15 asistle tamamladı.

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alaettin Ekici Fenerbahçe'nin play offlarda çıktığı ilk maç olan Alanyaspor karşısında da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakim ATMACA:
    Avrupa’nın palyaçosu 2 21 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Hemen gelsin A takıma 1 sene sonra,da Avrupaya 17 1 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım:
    Fenerbahçe'nin yeni Tuncay şanlısı olabilir 1 0 Yanıtla
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