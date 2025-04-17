Fenerbahçe yeni Arda Güler\'ini buldu

Son dönemde altyapıdan çıkardığı isimlerle dikkat çeken Süper Lig devi Fenerbahçe'de, 16 yaşındaki Alaettin Ekici performansıyla göz dolduruyor.
2009 doğumlu 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon boyunca hem sol kanatta hem de 8 numara bölgesinde görev yaptı ve normal sezonu 25 gol ve 15 asistle tamamladı.
Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alaettin Ekici Fenerbahçe'nin play offlarda çıktığı ilk maç olan Alanyaspor karşısında da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı.
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