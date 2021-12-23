Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer oyuncular, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devem eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla geçirirken, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi.