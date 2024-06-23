Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına yarın Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak. 25 Haziran Salı ve 27 Haziran Perşembe günü yapılacak idmanlar taraftarlara açık olacak.

23.06.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak. Programda 25 Haziran Salı ve 27 Haziran Perşembe günü yapılacak idmanlar taraftarlara açık olacak.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbol takımı 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30 tarihlerinde yapılacak antrenmanların, taraftarların izlemesi için açık olacağı açıklandı. Öte yandan bu tarihler dışında tesise giriş ve misafir kabulü olmayacağı da belirtildi.

Topuk Yaylası'nda yarın akşam saat 17.00'de yapılacak sezonun ilk antrenmanı basına açık gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertliler, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sonrasında İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Topuk Yaylası, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 15:10:08. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement