Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

25.06.2022 14:02
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, 2'nci hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Can Bartu Tesislerinde KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: DHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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