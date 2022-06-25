Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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