Fenerbahçe Yeni Sezona Hazırlanıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışma, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile antrenmanı sürdürdü. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maçın yapıldığı idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL
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