Fenerbahçe, Yeni Sezona Topuk Yaylası'nda Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Yeni Sezona Topuk Yaylası'nda Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Yeni Sezona Topuk Yaylası\'nda Hazırlanıyor
29.06.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde antrenmanlarına devam etti, yarın yeni çalışma yapacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren akşam antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yeni Sezona Topuk Yaylası'nda Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un dibinde kırmızı altın hasadı başladı İstanbul'un dibinde kırmızı altın hasadı başladı
Kuşadası’na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı
Irak’taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47’ye yükseldi Irak'taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47'ye yükseldi
Elazığ’da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti
Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu

20:25
Rakip savunmacıların korkulu rüyası olan Haaland, aynada gördüğü kendisinden korktu
Rakip savunmacıların korkulu rüyası olan Haaland, aynada gördüğü kendisinden korktu
19:38
Jhon Duran, Galatasaray’a transfer oluyor
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
17:17
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
16:57
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi
16:44
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 20:29:06. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Yeni Sezona Topuk Yaylası'nda Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.