Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forması yıldızsız olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forması yıldızsız olacak

29.07.2023 16:59

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yeni sezonda maçlara yıldızsız forma ile çıkacaklarını açıkladı. Ali Koç, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yeni sezonda maçlara yıldızsız forma ile çıkacaklarını açıkladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda merak edilen konulara değinen Ali Koç, takımın yeni sezonda tercih edeceği formaya ilişkin de bir değerlendirme yaptı.

YILDIZSIZ FORMA İLE ÇIKILACAK

Ali Koç açıklamasında "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz" dedi.


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