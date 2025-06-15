Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon planlamalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Fenerbahçe, CSKA Moskova forması giyen 19 yaşındaki orta saha, Matvey Kislyak'ın şartlarını öğrendi. Sarı-lacivertliler, şartların oluşması halinde genç oyuncu için teklifini CSKA Moskova'ya iletecek. Sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Kislyak için Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Daha önce alt yaş kategorilerinde oynayan genç futbolcu, 2 sezondur Rus ekibininin A takım formasını terletiyor. Orta sahada görev alan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçın 29'unda 11'de görev aldı. 4 kez fileleri havalandıran Kislyak, bu maçlarda 1 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak - Son Dakika
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