Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor

Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, geçen sezon yalnızca 79 dakika görev bulabildiği Alman ekibinden ayrılıyor.

BU SEZON YALNIZCA 5 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta forma giydi. Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Genç futbolcunun yeni sezonda Bundesliga 2. Lig ekibi FC Magdeburg'a transfer olması bekleniyor.

"FENERBAHÇE'NİN KENDİSİNE VERDİĞİ MUKAVELENİN ÖRNEĞİ YOK"

Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında "Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez." ifadelerini kullanmıştı.