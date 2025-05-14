Fenerbahçe\'yi Şampiyonlar Ligi\'nde büyük bir tehlike bekliyor

Son haftalara girilen Süper Lig'de şu anda ikinci sırada bulunan ve yine ikinci olması neredeyse kesin olan Fenerbahçe'yi zorlu ve biraz da şans isteyen bir süreç bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK TEHLİKE

Eğer Galatasaray, ligde şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İkinci sarı lacivertliler ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Eğer bu aşamayı geçerse üçüncü ön elemede seribaşı olmaması durumunda dev kulüplerle karşılaşacak.

Temsilcimizin 3. ön elemede seribaşı olabilmesi için 4 ayrı ligde dört senaryodan en azından üçünün gerçekleşmesi gerekiyor. O da Fransa'da Lille 4. olmayacak, Hollanda'da Utrecht ligi üçüncü bitirmeyecek, Belçika'da Club Brugge ikinci sırada yer almayacak ve Avusturya'da da Salzburg'un ikinci olmama durumu.

Bu ihtimallerden üçü olursa Fenerbahçe, üçüncü ön elemede seribaşı olacak. Eğer olamazsa da Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting ile Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak.