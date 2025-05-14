Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Ancak sarı-lacivertliler bu turda seribaşı olamazsa, oldukça zorlu rakiplerle karşılaşabilir. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Rangers, Feyenoord, Club Brugge, Benfica, Sporting Lizbon, Lille ve Marsilya gibi güçlü takımlar bulunuyor.

14.05.2025 10:00
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Son haftalara girilen Süper Lig'de şu anda ikinci sırada bulunan ve yine ikinci olması neredeyse kesin olan Fenerbahçe'yi zorlu ve biraz da şans isteyen bir süreç bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK TEHLİKE

Eğer Galatasaray, ligde şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İkinci sarı lacivertliler ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Eğer bu aşamayı geçerse üçüncü ön elemede seribaşı olmaması durumunda dev kulüplerle karşılaşacak.

Temsilcimizin 3. ön elemede seribaşı olabilmesi için 4 ayrı ligde dört senaryodan en azından üçünün gerçekleşmesi gerekiyor. O da Fransa'da Lille 4. olmayacak, Hollanda'da Utrecht ligi üçüncü bitirmeyecek, Belçika'da Club Brugge ikinci sırada yer almayacak ve Avusturya'da da Salzburg'un ikinci olmama durumu.

Bu ihtimallerden üçü olursa Fenerbahçe, üçüncü ön elemede seribaşı olacak. Eğer olamazsa da Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting ile Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak.

Fenerbahçe\'yi Şampiyonlar Ligi\'nde büyük bir tehlike bekliyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • bülent yılmaz:
    zaten boşuna katılıyorlar rezil olup geliyorlar 46 27 Yanıtla
  • Aslan :
    gene mi bütün para bize kalacak :)) 35 26 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Feneve osurukspor çıkmadıkca işi tırıska. 16 30 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Rezil olup geliyorlar diyorlar ama her sene cincondan daha fazla puan topluyoruz. 21 15 Yanıtla
  • Hakan1421:
    neresi güçlü bu takımların, konferans ligindeki köy yakınlarının olmasına akışın camia 17 18 Yanıtla
  • özkan yılmaz:
    bence katılmasın gerek yok galatasaray gitsin gecense cimbomun yendiği tottenham şimdi final oynuyor :) gs gitsin 15 19 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Çok üzülecek bir şey yok. 17 senedir katılamıyor, yine katılmayıverir :))) 10 7 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    yav ne olacak UEFA gider ordanda zaten 2.olacak lig bitti daha 2.olursa falan filan demenize gerek yokki 7 5 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    konusmaya bile değmez 7 3 Yanıtla
  • Emrah Genc:
    Sportif Lizbon şampiyon oluyor direkt gruplarda değil mi 3 0 Yanıtla
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