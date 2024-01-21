Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında geniş rotasyon yaptı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kupada son oynadıkları Adanaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

Deneyimli teknik adam, Adanaspor maçında ilk 11'de oynattığı oyunculardan sadece 3'üne Yılport Samsunspor karşısında yine şans verdi.

Kartal; Mert Müldür, Leonardo Bonucci ve Jayden Oosterwolde'yi Adanaspor maçında olduğu gibi ilk 11'de görev verirken, diğer isimleri yedek soyundurdu.

Yılport Samsunspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Dusan Tadic görev yaptı. İleri uçta yine Edin Dzeko şans bulurken, arkasında Sebastian Szymanski gol aradı.

Fenerbahçe'de Adanaspor maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ile Michy Batshuayi'nin yanı sıra Serdar Aziz ve Cengiz Ünder yedek soyundu.

7 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almadı.

Öte yandan Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Krunic, Süper Lig deneyimine yedek başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Süper Lig'deki ilk maçına yedek başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve maça 11'de başlayan Krunic, Samsunspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Isınmaya nostalji çubukluyla çıkıldı

Fenerbahçeli futbolcular, ısınmaya nostalji çubuklu formalarla çıktı.

Sarı lacivertliler, 16 Şubat'ta vizyona girecek milli mücadelenin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filmine dikkati çekmek için yapılan o dönemin formalarıyla zemine ayak bastı.