 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında geniş rotasyon yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında geniş rotasyon yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Yılport Samsunspor maçında geniş bir rotasyon yaparak oyunculara şans verdi. İlk 11'de sadece 3 oyuncuyu koruyan Kartal, diğer isimleri yedek soyundurdu. Fenerbahçe'de 7 oyuncu eksik olurken, futbolcular nostalji çubuklu formalarla ısınmaya çıktı.

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında geniş rotasyon yaptı
21.01.2024 - 16:09,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kupada son oynadıkları Adanaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

Deneyimli teknik adam, Adanaspor maçında ilk 11'de oynattığı oyunculardan sadece 3'üne Yılport Samsunspor karşısında yine şans verdi.

Kartal; Mert Müldür, Leonardo Bonucci ve Jayden Oosterwolde'yi Adanaspor maçında olduğu gibi ilk 11'de görev verirken, diğer isimleri yedek soyundurdu.

Yılport Samsunspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Dusan Tadic görev yaptı. İleri uçta yine Edin Dzeko şans bulurken, arkasında Sebastian Szymanski gol aradı.

Fenerbahçe'de Adanaspor maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ile Michy Batshuayi'nin yanı sıra Serdar Aziz ve Cengiz Ünder yedek soyundu.

7 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almadı.

Öte yandan Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Krunic, Süper Lig deneyimine yedek başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Süper Lig'deki ilk maçına yedek başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve maça 11'de başlayan Krunic, Samsunspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Isınmaya nostalji çubukluyla çıkıldı

Fenerbahçeli futbolcular, ısınmaya nostalji çubuklu formalarla çıktı.

Sarı lacivertliler, 16 Şubat'ta vizyona girecek milli mücadelenin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filmine dikkati çekmek için yapılan o dönemin formalarıyla zemine ayak bastı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsmail Kartal, Samsunspor, Fenerbahçe, Adanaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında geniş rotasyon yaptı - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29
Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçında geniş rotasyon yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement