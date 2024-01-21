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Fenerbahçe-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İrfan Can Kahveci'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti.

Fenerbahçe-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
21.01.2024 - 16:53,
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Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Bola, Taylan Antalyalı, Holse, Bennasser, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Gol: Dk. 12 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 20 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür'ün sağdan ortasında Tadic'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Tadic'in orta saha ile ceza yayı arasından şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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