Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den TFF'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den TFF'ye Sert Tepki

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki\'den TFF\'ye Sert Tepki

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Mauro Icardi'ye verilen bir maçlık ceza ile ilgili TFF'ye sert tepki göstererek, şampiyonluk yarışını etkileyebilecek bu hukuksuzluğun bir takım lehine açık bir kayırma olduğunu belirtti. Baki, bu saygısızlığın sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapıldığını ifade etti.

26.02.2024 17:03
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz! Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Mauro Icardi'ye verilen bir maçlık ceza ile ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Icardi'nin yer aldığı fotoğraf da yer alırken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli. Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den TFF'ye Sert Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den TFF'ye Sert Tepki - Son Dakika
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