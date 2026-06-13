Fenerbahçe Yönetimi Basketbol Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Yönetimi Basketbol Takımını Ziyaret Etti

Fenerbahçe Yönetimi Basketbol Takımını Ziyaret Etti
13.06.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz Yıldırım ve yönetim, Fenerbahçe Basketbol Takımı'na Beşiktaş maçı öncesi moral ziyareti yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Göktürk, Önder Fırat, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Tanju Kaya, Mustafa Aydın Acun, Savaş Adalet ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş ile eşleşen ve bu akşam serinin ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı ziyaret etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakanın hazırlıkları bugün sabah saatlerinde yapılan şut antrenmanıyla tamamlanırken, Başkan Yıldırım ve yöneticiler de karşılaşma öncesinde teknik ekip ve oyuncularla ile bir araya geldi.

Antrenmanın bir bölümünü takip eden Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncularla sohbet ederek Beşiktaş karşısında başarı dileklerini ilettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yönetimi Basketbol Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oldu Ünlü isim göreve geliyor Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oldu! Ünlü isim göreve geliyor
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD’ye geldi Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi
Gaziantep’teki cinayet davasında adli tıp incelemesi Gaziantep'teki cinayet davasında adli tıp incelemesi
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Aksaray’da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı Aksaray'da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı

15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:49
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 15:44:06. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yönetimi Basketbol Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.