Fenerbahçe Yönetimi, Camianın Önde Gelen İsimleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra başkan adayı Sadettin Saran, eski yöneticilerden Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik katıldı.
Yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda yönetim kurulu, camianın önde gelen isimleriyle 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı için fikir alışverişinde bulundu.
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Fenerbahçe, olaylı Trabzonspor maçının ardından ligden çekilmeyi gündeme getirerek 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Toplantıda, maçtaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konular tartışılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın genel kurula katılıp katılmayacağı ise merak konusu.
Cezayir ile Güney Afrika arasında oynanan hazırlık maçında eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, harika bir gol attı. 3-3 sona eren maçta Benzia'nın golü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Antrenmanın sonunda ise sakatlığı düzelen Oxlade-Chamberlain bireysel olarak çalıştı. Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.
Halkbank Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Mert Matic, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali sonrası eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlenme teklifinde bulundu. İrem Yaman'ın teklifi kabul etmesiyle çift mutluluklarını kutladı.
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