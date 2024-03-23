Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin 2. maçı 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Bursaspor'dan Okan Derici ve Bilal Musa Şentürk'ün attığı gollerle Kırklarelispor galip geldi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 25-19, 25-20, 18-25, 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 89 dakika sürdü.
Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinlikte, Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla bir araya geldi. Futbolcular, fotoğraf çektirip forma ve diğer ürünleri imzaladı. Taraftarlar, futbolcuları görmek ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi. Salon: TVF Cengiz Göllü, Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan, Setler: 25-23, 25-20, 25-20, Süre: 76 dakika (26, 24, 26).
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, 91. yıldönümünü sade bir çelenk sunma töreni ile kutladı. Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreninde konuşan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı; 'Fethiyespor'un üst liglerde olmasını diliyorum' dedi.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan bazı oyuncular yer almadı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü sürdürecek.
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