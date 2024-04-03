Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor\'u 4-2 Yendi

Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Serdar Dursun), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 90 Çağlar Söyüncü)
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev (Dk. 46 Vedat Karakuş), Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Nani), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza (Dk. 56 Barasi), Balotelli (Dk. 81 Aimbetov)
Goller: Dk. 17 Djiku, Dk. 51 Dzeko, Dk. 70 Tadic, Dk. 85 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 25 Balotelli, Dk. 80 Barasi (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Oosterwolde, Dk. 72 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 84 Nani (Yukatel Adana Demirspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yendi.
48. dakikada Tadic'in soldan yerden sert pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı sahanın ortalarından hızlı kullandığı taç atışında savunma arkasına koşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
53. dakikada ön alanda presle topu kapan Mohammadi'nin pasında ceza yayı üzerinden Yusuf Sarı'nın sert şutunda, İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
55. dakikada Tadic, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgide Ferdi'yi gördü. Ferdi'nin ceza sahası solundan dışarıya doğru çıkardığı topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Szymanski'nin kontrol ettikten sonra şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
59. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına kaleciden hemen önce altıpas üzerinde Zajc'ın dokunuşunda, top yandan dışarı çıktı.
66. dakikada Balotelli'nin ceza sahası hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı tam köşeden kornere çeldi.
70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan rakip yarı sahaya atılan uzun topa yapılan pres sonucunda savunmanın da hatasıyla orta alanda topu kazanan Tadic'in uzak mesafeden kalecinin üstünden şutunda top ağlara gitti: 3-1.
80. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta Emre Akbaba'nın pasında sağda topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert ortasında, arka direkte Barasi topu boş kaleye gönderdi: 3-2.
85. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski'nin arka direğe sert ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
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