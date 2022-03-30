Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

30.03.2022 19:50
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanıyla devam eden antrenmanda bir süre çift kale maç oynanırken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla Fenerbahçeli oyuncular günü noktaladı.

Antrenmanın ilk bölümde takımla çalışan Atilla Szalai, ikinci bölümde ise takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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