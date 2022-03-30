Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanıyla devam eden antrenmanda bir süre çift kale maç oynanırken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla Fenerbahçeli oyuncular günü noktaladı.

Antrenmanın ilk bölümde takımla çalışan Atilla Szalai, ikinci bölümde ise takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.