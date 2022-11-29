Fenerbahçe'nin stadının adı değişecek mi? Uğur Dündar canlı yayında cevapladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin stadının adı değişecek mi? Uğur Dündar canlı yayında cevapladı

29.11.2022 23:14

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, stadın adının değişerek Atatürk Stadyumu olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Bu yıl, 100. yıl olduğundan herhalde en uygun zamanlama bu yıl olacaktır diye düşünüyorlar. Yüksek Divan Kurulu, 29 Ekim'de yapılmasının genel kurul kararıyla, yani bütün Fenerbahçelilerin oyuyla, desteğiyle kararlaştırılmasının çok yerinde olacağını değerlendiriyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, TV100'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularına yanıt verdi. Dündar, sarı-lacivertlilerin stadının adının değişip değişmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtladı.

"İLK KEZ DİLE GETİRİLMİŞ BİR SÖYLEM DEĞİL"

Stadının Atatürk Stadyumu olup olmayacağına cevap veren Dündar, "Geçenlerde 1907 Derneği, 30. yılını kutladı. Derneğin kurucuları Mustafa Koç ve Ali Koç. Fenerbahçe'ye gerçekten çok gönül vermiş isimler. Saygın iş insanlarından oluşan bir üye portföyüne de sahipler. 30. yıl kutlanırken, başkanı Rıfat Perahya 100. yılda stadyumumuzun adının Atatürk Stadyumu olarak yeniden değerlendirilmesinin çok yararlı olacağını bir öneri olarak dile getirdi. Bunun üzerine bir sürü saçma sapan komple teorisi ortaya atıldı. Ama çok büyük bir destek geldi. O gece ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil.

"ÇOK YAKIŞIR FENERBAHÇE'YE"

Daha önce Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da önerilmiş. Bu yıl, 100. yıl olduğundan herhalde en uygun zamanlama bu yıl olacaktır diye düşünüyorlar. Bunun da 29 Ekim'de yapılmasının genel kurul kararıyla, yani bütün Fenerbahçelilerin oyuyla, desteğiyle kararlaştırılmasının çok yerinde olacağını değerlendiriyorlar. Ama 29 Ekim'de mi, 23 Nisan'da mı, 19 Mayıs'ta mı olur?.. Ben 23 Nisan'da olursa da çok sevinirim. Ne kadar önce olursa o kadar iyi olur. Çok yakışır Fenerbahçe'ye. Muazzam destek var. Galatasaraylılardan, Beşktaşlılardan, Trabzonlulardan destek geliyor." dedi.

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Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin stadının adı değişecek mi? Uğur Dündar canlı yayında cevapladı - Son Dakika


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