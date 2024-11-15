Fenerbahçe, Zenit ile Hazırlık Maçında 11'de Yedeklere Şans Verdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Zenit ile Hazırlık Maçında 11'de Yedeklere Şans Verdi

Fenerbahçe, Zenit karşısında ligde az süre alan oyuncularla 3-5-2 formasyonu ile mücadele etti.

15.11.2024 21:16
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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yedek ağırlıklı bir ilk 11 tercih etti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmada Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan'ı tercih etti.

Orta sahanın sağında Oğuz Aydın solunda ise Filip Kostic oynarken, göbekte Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun ve Fred Rodrigues yer aldı. Dusan Tadic ve Cenk Tosun ise gol yollarında şans buldu.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Muharrem Çizgili, Metehan Kurt, Şükür Toğrak, Mustafa Sezai Gülmez, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı, Yiğit Emir Ekiz ve Mert Hakan Yandaş ise yedek soyundu.

Ligde şans bulamayanlar 11 başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde fazla şans bulamayan 5 isme Zenit karşısında 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, karşılaşmaya 11'de başladı.

3-5-2 ile çıktı

Jose Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonunu tercih etti.

Fenerbahçe'de savunma üçlüsü Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Rodrigo Becao'dan oluşurken, gol yollarında Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev aldı.

Mert Hakan yedek soyundu

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, hazırlık maçına yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan Allan Saint-Maximin ise tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

Yedekler altyapıdan

Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Zenit ile Hazırlık Maçında 11'de Yedeklere Şans Verdi - Son Dakika

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