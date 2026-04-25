Fenerbahçe\'de derbi öncesi sürpriz gelişme

25.04.2026 21:46
Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla buluştu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

SARAN VE YÖNETİMİ TAKİP ETTİ 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti. 

DEV DERBİ 20.00'DA

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

