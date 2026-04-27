Fenerbahçe\'de Tedesco\'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

Ayrılık kararının hemen ardından sarı-lacivertli yönetimin vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladığı öğrenildi. Yönetim kurulunun listesindeki tek ve en güçlü aday ise camianın yakından tanıdığı bir isim olan İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli yönetimin Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan ve daha önce kulüpte birçok kez "kurtarıcı" rolü üstlenen tecrübeli teknik adamın, camiadaki havayı hızla değiştirebileceğine inanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İsmail Kartal ile kısa süre içerisinde ilk temasları kuracak. Tarafların kısa süre içinde bir araya gelerek gelecek adına fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.