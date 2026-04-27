Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu

27.04.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli yönetim, göreve İsmail Kartal'ı getirmek istiyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yolları ayırma kararı aldı. 

TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI 

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

İLK ADAY İSMAİL KARTAL

Ayrılık kararının hemen ardından sarı-lacivertli yönetimin vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladığı öğrenildi. Yönetim kurulunun listesindeki tek ve en güçlü aday ise camianın yakından tanıdığı bir isim olan İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli yönetimin Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan ve daha önce kulüpte birçok kez "kurtarıcı" rolü üstlenen tecrübeli teknik adamın, camiadaki havayı hızla değiştirebileceğine inanıyor. 

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İsmail Kartal ile kısa süre içerisinde ilk temasları kuracak. Tarafların kısa süre içinde bir araya gelerek gelecek adına fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Biraz dikkatlice haber yapsanız size bir nebze güven artacak... Seçim kararı Haziran da, o tarihte kimin başkan olacagi henüz net değil, dolayısıyla İsmail Kartal bir varsayim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 22:53:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.