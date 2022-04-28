Fenerbahçeli basketbolcular sosyal sorumluluk programında yer aldı - Son Dakika
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Fenerbahçeli basketbolcular sosyal sorumluluk programında yer aldı

28.04.2022 16:18
Fenerbahçeli basketbolcular sosyal sorumluluk programında yer aldı

Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları, Avrupa Ligi One Team Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında özel bir etkinlikte yer aldı.

Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları, Avrupa Ligi One Team Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında özel bir etkinlikte yer aldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 10 haftalık program kapsamında Fenerbahçe Beko'nun sosyal partneri TEB Ataşehir Anadolu Lisesi'nin kapalı ve açık basketbol sahalarında, Avrupa Ligi sponsorlarından BKT tarafından yenileme çalışması yapıldı. Yenilenme çalışmasının ardından sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier, One Team elçileri Pierria Henry ve İsmet Akpınar ile One Team program konuklarının yanı sıra Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, Avrupa Ligi temsilcileri Abigail Martin, Ferran Neira Torne, BKT temsilcileri Lucia Salmaso, Marco Santin, Federico Fantini, Türk Hava Yolları temsilcisi Emel Sonbahar ve TEB Ataşehir Anadolu Lisesi öğrencileri yer aldı.

Etkinlikte Fenerbahçe Beko One Team elçileri ve program katılımcılarının katılımları ile sosyal becerileri geliştirmeye yönelik geliştirilen basketbol antrenmanları ve oyunları gerçekleştirildi.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan sarı-lacivertli basketbolcu İsmet Akpınar, "Çocukların eğlendiğini görmek harikaydı ve kulübümün öğrencilerin basketbol tesislerine daha fazla erişim sağlamak için One Team ve BKT ile yaptığı iş birliğinden gerçekten çok mutluyum. Zihinsel ve fiziksel olarak formda kalmak için düzenli olarak spor yapmak büyümenin çok önemli bir parçasıdır. Gelecekte daha fazla One Team seansı için sahalara geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli basketbolcular sosyal sorumluluk programında yer aldı - Son Dakika


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