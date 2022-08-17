Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu

Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki Mergim Berisha, hakkında ilginç bir gelişme yaşandı.

"DÜĞÜNÜMÜZE 2 AY KALA BENİ EVDEN ATTI"

Alman oyuncunun eski sevgilisi Vesa Vllasaliu Twitter hesabından Berisha hakkında Türkçe bir yazı paylaştı.

Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi. İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" açıklamasını yaptı.

"GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENİP EVE ALKOLLÜ GELİYORDU"

Bir Twitter kullanıcısını kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız. Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.