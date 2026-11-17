Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson, Totem YouTube kanalına konuk olarak şampiyonluk yarışına, takım içindeki atmosfere ve kendi performansına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR''

Ligdeki puan farkına rağmen hedeflerinin net bir şekilde şampiyonluk olduğunu vurgulayan deneyimli kaleci, "Ligde hedefimiz şampiyonluk. Kulübümüz ve taraftarlarımız uzun yıllardır bu başarıyı bekliyor. Şu an liderle aramızda bir puan farkı var ancak kariyerimde 10 puan geriden gelip şampiyonluk yaşadığım sezonlar oldu. Dolayısıyla ligde daha çok şey değişebilir." dedi.

''KAOS YARATMAMAK ÖNEMLİ''

Henüz sezonun başında olduklarını hatırlatan Ederson, zorlu süreçlerde soğukkanlılığın korunması gerektiğini ifade ederek, "Kötü bir dönemden geçerken gereksiz bir kaos yaratmamak çok önemli. Her anın bize öğreteceği bir şey var; hem iyi hem de kötü zamanlardan dersler çıkarabiliriz. Kötü anlar hangi konularda gelişmemiz gerektiğini görmemizi sağlar.'' ifadelerini kullandı.

''İŞİME YÜZDE 100 ODAKLANIYORUM''

Bireysel form grafiğine de değinen Ederson, geçen sezon yaşadığı zorlu süreçleri çalışarak aştığını hatırlattı. Performansının zamanla daha da oturacağını belirten tecrübeli kaleci, "Çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. İşine yüzde 100 odaklanan bir insanım. Bu süreçte de yalnızca işime ve sahadaki performansıma odaklandım.'' şeklinde konuştu.