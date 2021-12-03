Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!

Fenerbahçe'nin başına Vitor Pereira'nın gelmesiyle performansını üst seviyelere taşıyan Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceği merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Kanada, Hollanda ve Türkiye arasındaki tercihini yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA YILBAŞINA KADAR YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti. Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi. Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.

PEREIRA DÖNEMİNDE LİGDE SADECE BİR MAÇ KAÇIRDI

7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. İlk iki sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı.