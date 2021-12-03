Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış

Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli yöneticiler, takımın kötü gidişini masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak için futbolcularla tek tek görüşme yaptı.

''SAHADA RAHAT HAREKET EDEMİYORUZ''

Başta Mesut Özil, İrfan Can, Jose Sosa, Attila Szalai, Enner Valencia ve Mergim Berisha olmak üzere futbolcuların yüzde 90'ının "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var. Sahada rahat hareket edemiyoruz, kalitemizi yansıtamıyoruz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

ALİ KOÇ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Maçlardan alınan kötü sonuçlara rağmen Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç'un da futbolculardan gelen bu geri bildirim sonrası büyük şok yaşadığı belirlendi. Hatta Başkan Koç'un Portekizli hocayla yolları ayırma konusunda eğilim göstermesinin altında da yaşanan bu gelişmenin yattığı konuşuluyor.

Futbolcuların Pereira ile ilgili düşünceleri artık Samandıra'da teknik heyet ve takım arasındaki iplerin tamamen koptuğunu açıkça gösterdi.