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Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış

03.12.2021 10:30
Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç alınan kötü sonuçlara rağmen teknik direktör Vitor Pereira'ya destek verirken, yaşanan son gelişme Fenerbahçe başkanının kararını değiştirmesinde önemli rol oynadı.

Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli yöneticiler, takımın kötü gidişini masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak için futbolcularla tek tek görüşme yaptı.

''SAHADA RAHAT HAREKET EDEMİYORUZ''

Başta Mesut Özil, İrfan Can, Jose Sosa, Attila Szalai, Enner Valencia ve Mergim Berisha olmak üzere futbolcuların yüzde 90'ının "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var. Sahada rahat hareket edemiyoruz, kalitemizi yansıtamıyoruz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış

ALİ KOÇ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Maçlardan alınan kötü sonuçlara rağmen Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç'un da futbolculardan gelen bu geri bildirim sonrası büyük şok yaşadığı belirlendi. Hatta Başkan Koç'un Portekizli hocayla yolları ayırma konusunda eğilim göstermesinin altında da yaşanan bu gelişmenin yattığı konuşuluyor.

Futbolcuların Pereira ile ilgili düşünceleri artık Samandıra'da teknik heyet ve takım arasındaki iplerin tamamen koptuğunu açıkça gösterdi.

Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış

Vítor Pereira, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolculardan Pereira'ya veto! Ali Koç çaresiz kalmış - Son Dakika
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