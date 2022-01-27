Üye Girişi
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı - Son Dakika

Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı

27.01.2022 09:48

Erzurum'da, yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücülerine, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde, şok programı uygulanıyor.

Erzurum'da, yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücülerine, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde, şok programı uygulanıyor. Antrenör Mesut Erdoğan, şok programının, sporcuların kas ile eklemlerini yenilemek ve toparlamak için uygulandığını belirtti.

Mart ayında Edirne'de düzenlenecek Edirne-Cup Turnuvası'nda milli forma mücadelesi verecek Fenerbahçeli yüzücüler, 15 Ocak'ta Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı. Antrenör Mesut Erdoğan yönetimindeki 7 kız, 4 erkek olmak üzere 11 yüzücü, Palandöken ilçesindeki Olimpik Havuz'da günde çift antrenman yapıyor. 4,5 saat yüzüp 1,5 saat de karada çalışan sporcuların kas ve eklemlerinde meydana gelebilecek ödem ile yorgunlukları gidermek için havuzun önündeki karlı zeminde şok programı uygulanıyor. Yüzme antrenmanı sonrası sporcular, 30 ile 45 saniye süresince mayolarıyla karlı zeminde kulaç atıyor.

30-45 SANİYE ŞOK UYGULAMASIAntrenör Mesut Erdoğan, yoğun geçen antrenmanların ardından sporculara, havuzlarda içi buzla dolu küvetlerde şok programı yapıldığını belirterek, "Erzurum'da böyle bir şoklama küveti olmadığı için karlı zemini tercih ediyoruz. Şok programı, sporcuların kas ve eklemlerini yenileme ve toparlamak için uygulanan yöntemdir. Antrenman sonrası 30 ile 45 saniye arasındaki şok uygulamasında sporcuların kas ve eklemlerindeki toparlanma sürelerini hızlandırıyoruz" dedi.'HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI'

Yüzmeye 5 yaşında başladığını belirten milli yüzücü Elanaz Özdemir (15), 1,5 yıldır sporcusu olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde, Roma'da yapılan 'Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4x200 bayrakta 3'üncülük ve Türkiye Şampiyonası'nda kulüpler arası genç kadınlarda 1'incilik gibi birçok başarıya imza attığını vurguladı. Özdemir, "Hedefim, 2024 olimpiyatlarına kota kazanmak, Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası'na gitmek. Yoğun antrenman sonrası kara girmek bir şok etkisi yaratıyor çünkü antrenmanda vücut ısısı ve nabız yükseliyor. Bir anda kara girdiğinde bir şok yaşıyorsun ama iyi geliyor yani böyle vücudu kendine getiriyor. Tekrardan rahatlama hissi veriyor. Kampa geldiğimizden beri her gün her antrenmanda yapıyoruz" dedi.

Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
YORUMLAR
500

Mesut Erdoğan, Fenerbahçe, Erzurum, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı - Son Dakika Spor


Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı         
10:29
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
Geriye akıllara kazınan o kareler kaldı! Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu camiayı yasa boğdu Geriye akıllara kazınan o kareler kaldı! Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu camiayı yasa boğdu         
09:38
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
10:32 Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı
10:28 Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı
10:24 Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
10:14 Türkiye resmen buz kesecek! Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Buzlanma ve dona dikkat!
10:13 Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu! Sadece 2 hafta kaldı
10:12 Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
10:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler
09:57 Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!
09:56 Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
09:47 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 10:51:49. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement