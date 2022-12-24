İrfan Can fırçayı yedi! Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi arayı düzeltti

Fenerbahçeli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'ye yaptığı yorum gündem oldu. Gözde Kahveci, tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Kim geri dönmek istiyor? Ben" yazarak, el kaldıran emoji koydu. Futbolcunun eşine paylaştığı kareye sadece el kaldıran emoji paylaşması ikili arasında atışmaya neden oldu.

"ÖRNEK AL"

Gözde Kahveci, İrfan Can'ın sadece emojiyle yorum yapmasına, "Çok romantiksin" diyerek, karşılık verdi. Futbolcunun, "Biliyorum" cevabına ise Gözde Kahveci, "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" diyerek, kızgın emoji gönderdi.

"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"

İrfan Can Kahveci de bu yorum üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e yaptığı yorum olan, "Durmadan seni konuşabilirim" yazması dikkat çekti. Gözde Kahveci ise, "Özenti (Tribal Türk kızı)" karşıIığını verdi.

işte o paylaşım: