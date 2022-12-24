İrfan Can fırçayı yedi! Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi arayı düzeltti - Son Dakika
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İrfan Can fırçayı yedi! Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi arayı düzeltti

24.12.2022 11:50

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile eşi Gözde Kahveci arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemi oldu. Gözde Kahveci, tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Kim geri dönmek istiyor? Ben" yazarak, el kaldıran emoji koydu. Futbolcunun eşine paylaştığı kareye sadece el kaldıran emoji paylaşması ikili arasında atışmaya neden oldu. Gözde Kahveci, "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" diyerek, kızgın emoji gönderdi. İrfan Can Kahveci de, "Durmadan seni konuşabilirim" yazdı.

Fenerbahçeli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'ye yaptığı yorum gündem oldu. Gözde Kahveci, tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Kim geri dönmek istiyor? Ben" yazarak, el kaldıran emoji koydu. Futbolcunun eşine paylaştığı kareye sadece el kaldıran emoji paylaşması ikili arasında atışmaya neden oldu.

"ÖRNEK AL"

Gözde Kahveci, İrfan Can'ın sadece emojiyle yorum yapmasına, "Çok romantiksin" diyerek, karşılık verdi. Futbolcunun, "Biliyorum" cevabına ise Gözde Kahveci, "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" diyerek, kızgın emoji gönderdi.

"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"

İrfan Can Kahveci de bu yorum üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e yaptığı yorum olan, "Durmadan seni konuşabilirim" yazması dikkat çekti. Gözde Kahveci ise, "Özenti (Tribal Türk kızı)" karşıIığını verdi.

işte o paylaşım:

İrfan Can fırçayı yedi! Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi arayı düzeltti
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İrfan Can Kahveci, Kıvanç Tatlıtuğ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can fırçayı yedi! Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi arayı düzeltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can fırçayı yedi! Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi arayı düzeltti - Son Dakika
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