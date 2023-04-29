Fenerbahçeli Jorge Jesus, Zico'dan sonra bil ilki başardı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ikinci yarıyı 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-Lacivertliler puanını 67'ye yükseltti.

ROSSI VE FERDİ DAMGASI

Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Rossi, 22'de öne geçirdi. 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu skoru 3-0 yaptı. 76'da Caicedo farkı 2'ye indirse de yetmedi. Bu galibiyetle Jorge Jesus bir ilke imza attı.

ZİCO'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu galibiyetle bir ilke imza attı. Opta'nın verilerine göre Portekizli çalıştırıcı, 2007-08'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico'dan sonra deplasmanda üst üste 5 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.