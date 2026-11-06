Fenerbahçeli Lukaku ve Beşiktaşlı Trossard, Belçika'nın 26 kişilik kadrosuna seçildi - Son Dakika
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Fenerbahçeli Lukaku ve Beşiktaşlı Trossard, Belçika'nın 26 kişilik kadrosuna seçildi

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Belçika Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve İtalya ile oynanacak maçların 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Beşiktaşlı Leandro Trossard da aday kadroya davet edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Romelu Lukaku ile Beşiktaşlı oyuncu Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya davet edilen oyuncular arasında Fenerbahçeli futbolcu Romelu Lukaku ile Beşiktaşlı oyuncu Leandro Trossard da yer aldı.

Belçika'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari de Busser (AZ Alkmaar)

Savunma: Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Brandon Mechele (Club Brugge), Josue Ndenge Kongolo, (Genk) Nathan Ngoy (Lille), Kyriani Sabbe (Club Brugge), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Bologna)

Orta saha: Kevin de Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)

Hücum: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş)

Kaynak: AA
Leandro TrossardRomelu LukakuTürkiyeBelçikaİtalyaFutbolSporSon Dakika

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