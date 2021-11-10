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Fenerbahçeli Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı - Son Dakika

Fenerbahçeli Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı

10.11.2021 13:10
Fenerbahçeli Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper'in, Tisserand'ın yerine Arsene Zola'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 30 kez formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 12 maçta görev aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Marcel Tisserand, Fenerbahçe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı - Son Dakika Spor


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