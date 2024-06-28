Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: Süper Lig'de daha çekişmeli bir sezon bekliyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: Süper Lig'de daha çekişmeli bir sezon bekliyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, takımın iyi transferler yapmasıyla Süper Lig'in daha çekişmeli geçeceğini ve kadronun korunmasının önemli bir şans olduğunu belirtti. Yandaş, teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmanın büyük bir şans olduğunu ve takımın iletişiminin çok iyi olduğunu söyledi. Ayrıca, milli takımın başarısını desteklediğini ve daha çok oynamak istediğini ifade etti.

28.06.2024 16:45
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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, ekiplerin iyi transferler yapması dolayısıyla Süper Lig'in bu sezon daha çekişmeli geçeceğini ve kadrolarını korumalarının kendileri açısından çok önemli bir şans olduğunu söyledi.

Mert Hakan, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yoğun kamp döneminin sert geçtiğini dile getiren Mert Hakan, takımların kampın meyvelerini sezon genelinde topladığının farkında oldukları için çok iyi çalıştıklarını, teknik direktör Jose Mourinho ve ekibinin yaptırdığı idmanların da yorucu ama keyifli geçtiğini anlattı.

Mert Hakan, takımın hiç ara vermemiş gibi çalışmalarına devam ettiğine işaret ederek, "Herhalde herkes tatilde çalışmaya devam etmiş. Bunda hocanın da büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kıran kırana, sert yorucu ve keyifli idmanlar oluyor. Bu bizim için çok önemli. Zaten takım çok dağılmadı, aynı kadroyu koruyoruz. Birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz." diye konuştu.

Mourinho gibi büyük bir teknik adamla çalışmanın herkese nasip olmayacağını vurgulayan Mert Hakan, şöyle devam etti:

"Benim için de büyük şans. 2 yıl daha uzattım, Fenerbahçemize hizmet edeceğim, bu benim için çok büyük mutluluk. Kendisiyle takımın iletişimi çok iyi. En gencinden en yaşlısına kadar herkesin ismini bilerek buraya gelmiş, gerçekten bu çok önemli. İletişim kurarken samimiyetini gösteriyor. Komutan olayına gelince o bizim komutanımız, o ne derse onu yapacağız."

Mert Hakan, basına açık antrenmanda orta saha oyuncusu Fred ile yaşadığı diyaloğa ilişkin soruya, "Fred'le olan olay tamamen şaka, ufak bir diyalogdu. Siz de hemen yakalamışsınız, koymuşsunuz. Genel anlamda da sezon içinde takılırız birbirimize." dedi.

"Daha çok oynamak istiyorum"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da takip ettiğine değinen Mert Hakan, "Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah son 16 turunda da Avusturya'yı eleyip gidebildikleri yere kadar giderler. Oyun olarak biraz sıkıntılı süreç yaşadılar ama onlara her zaman destek olmamız gerekiyor. Takım ayırt etmeksizin milli formaya, ay yıldıza hizmet ediyorlar. İnşallah bütün Türkiye desteğini devam ettirir ve gidebildikleri yere kadar giderler." şeklinde konuştu.

Mert Hakan, iyi başladığı Süper Lig'de talihsiz sakatlıklar yaşadığını hatırlatarak, bunun için önleyici çalışmaları daha fazla yapması gerektiğini söyledi.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon çıktığı bütün maçlarda iyi oynadığını ve takıma gerekli katkıyı verdiğini dile getirdi.

Kendisine "komutan" şeklinde hitap edildiğinin hatırlatılması üzerine Mert Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarın teveccühü bu. Dediğim gibi hocalarımız, bizim komutanlarımız, bizlerse Fenerbahçe'ye hizmet etmek için her anı kovalayan, bir nevi kulübün askerleriyiz. Ben tamamen buna odaklı çalışıyorum. Daha çok oynamak istiyorum. Sakatlıklardan uzak bir Mert Hakan, sahada gerektiğinde neler yapabileceğini bence gösterdi. Futbolu izleyip, sahayı yorumlayan bütün herkes sahada takıma katkılı olduğumu görecektir. Takımda, saha içindeki birliktelikte Fenerbahçe'nin nerede bana ihtiyacı varsa orada görev almaya hazırım."

Mert Hakan, sözleşme yenileme sürecinin kısa sürdüğüne değinerek, "İlk olarak başkanım aramıştı tatildeyken. Konuşmamız yaklaşık 1 dakika sürdü. Fenerbahçe söz konusu olunca şartları diretmek benim için gereksiz. Başkanım beni aradığında, beni en az 2 yıl daha Fenerbahçe formasıyla görmek istediğini söylediğinde ben de teşekkür edip kabul etmiştim. Çok uzun sürmedi anlaşmak." ifadesini kullandı.

"Mourinho'nun etkisini kampta da görüyoruz"

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lugano ile eşleştiklerinin anımsatılması üzerine Mert Hakan, "Hocamız bütün Avrupa kupalarına sahip. Özellikle Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok yüksek. Bizim de uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Camiamıza bunu hediye etmek istiyoruz. Bunun için de iyi hazırlanıyoruz. Lugano iyi bir takım, küçümsenecek ekip değil. Onun da çalışması başladı. Umarım bu sezon 3 turu da geçer Şampiyonlar Ligi'ne katılırız." dedi.

Mert Hakan, hem Topuk Yaylası hem de Avusturya kamplarını sakatlık olmadan geçirmek istediklerini, buralardaki sakatlıkların tüm sezonu etkileyebileceğini vurguladı.

Geçen sezonun inanılmaz bir şampiyonluk serüveniyle tamamlandığına dikkati çeken Mert Hakan, şunları kaydetti:

"İnanılmaz puanlar toplandı ve bir taraf şampiyon oldu. Bu sezon diğer rakiplerimiz de iyi kadro kurdu ama puandan ziyade 60 puan alarak şampiyon olmak daha önemli. Umarım bu sezon başarırız. Daha zor, daha çekişmeli bir lig olacağını düşünüyorum çünkü baktığımızda diğer takımlar da iyi transferler yapıyor. Bizim bir şansımız var, kadromuzu koruyoruz, bu çok önemli. Kaliteli oyuncu da çok önemli ama bizim geçen sene başardığımız daha önemli bir şey vardı; saha içi ve saha dışında ne olursa olsun oyuncu grubu olarak inanılmaz birliktelik gösterdik."

Mert Hakan, Mourinho'nun çok büyük bir hoca olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamız inanılmaz detaycı biri. Her şeye çok hakim. İlk günden bugüne ufak ufak her şeyi işleyerek devam ediyor. 99 puan topladık, inanılmaz bir şey başardık. Onda bile ufak detayları bize ekletip daha eksiksiz, kusursuz olmamızı sağlamaya çalışıyor. Kendisi zaten çok büyük hoca. Mourinho'nun etkisini kampta da görüyoruz, herkesin ne kadar hırslı olduğunu. Tabii ki bize çok şeyler katacak. Tabii bundan önceki hocalarımız da çok şey kattı. Her hocanın isteği farklı. Bir an önce onun istediği şeylere adapte olup Lugano maçına hazır şekilde gitmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: Süper Lig'de daha çekişmeli bir sezon bekliyoruz - Son Dakika

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