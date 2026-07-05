Fenerbahçeli Oyuncular Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçeli Oyuncular Sağlık Kontrolünden Geçti

05.07.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Mili Takım'ın futbolcuları 2026 Dünya Kupası öncesi sağlık kontrollerini tamamladı.

A Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Fenerbahçeli futbolcular Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesi takıma katılan oyuncuların sağlık kontrolleri devam etti. A Milli Futbol Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden; Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Avusturya, Ataşehir, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Oyuncular Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

11:31
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:40:07. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Oyuncular Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.