Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan ve şimdilerde kendi kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın, Youtube kanalından yaptığı canlı yayında takımının evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasına isyan etti.

"ALLAH İSTEMİYOR"

Akın, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirirken ezeli rekabetin sona erdiğini dile getirdi, "Yapı falan hikaye" dedi.

Akın, "Hepimizin Allah inancı var. Adam topu direğe vuruyor, Livakovic'in sırtına bacağına vuruyor giriyor. Skriniar %100 vuruyor girmiyor. İstemiyor abi Allah istemiyor. Nasıl mesaj alacağız şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?" dedi.

Sözlerine devam eden eski futbolcu, "Ali Koç'un gidip gitmemesi bu saatten sonra mevzu bahis bile değildir. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe, 8 yıldır aynı başkan var. Başarı sıfır. Yapıymış, mapıymış, bunların hepsi hikaye ya! Yapı kim diyorsun? Yanıt yok.

Fenerbahçe bir şirket değildir. Rapor ile yönetilemez. Burası holding değil, AVM değil. Abdullah Avcı rapor verdi diye az kalsın işe alıyordu.Bunlar bir gram üzülüyorlarsa şerefsizim ya!

Ben eski profesyonel futbolcuyum ve ekrandayım diye maçlarda falan küfür edip deşarj da olamıyorum. Sabahlara kadar ağlıyorum ya! Psikolojim bozuldu. Ali Koç, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini bitirdi ya. Allah mı, Ali Koç mu diyorsun? Haşa Allah diyemiyorlar ya" ifadelerini kullandı.