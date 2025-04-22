Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, takımının Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasına isyan etti. Youtube'da canlı yayın yaparak Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştiren Akın, ezeli rekabetin sona erdiğini söyledi. Akın, "İstemiyor abi Allah istemiyor. Nasıl mesaj alacağız şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?" dedi.

22.04.2025 09:04
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan ve şimdilerde kendi kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın, Youtube kanalından yaptığı canlı yayında takımının evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasına isyan etti.

"ALLAH İSTEMİYOR"

Akın, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirirken ezeli rekabetin sona erdiğini dile getirdi, "Yapı falan hikaye" dedi.

Akın, "Hepimizin Allah inancı var. Adam topu direğe vuruyor, Livakovic'in sırtına bacağına vuruyor giriyor. Skriniar %100 vuruyor girmiyor. İstemiyor abi Allah istemiyor. Nasıl mesaj alacağız şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?" dedi.

Sözlerine devam eden eski futbolcu, "Ali Koç'un gidip gitmemesi bu saatten sonra mevzu bahis bile değildir. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe, 8 yıldır aynı başkan var. Başarı sıfır. Yapıymış, mapıymış, bunların hepsi hikaye ya! Yapı kim diyorsun? Yanıt yok.

Fenerbahçe bir şirket değildir. Rapor ile yönetilemez. Burası holding değil, AVM değil. Abdullah Avcı rapor verdi diye az kalsın işe alıyordu.Bunlar bir gram üzülüyorlarsa şerefsizim ya!

Ben eski profesyonel futbolcuyum ve ekrandayım diye maçlarda falan küfür edip deşarj da olamıyorum. Sabahlara kadar ağlıyorum ya! Psikolojim bozuldu. Ali Koç, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini bitirdi ya. Allah mı, Ali Koç mu diyorsun? Haşa Allah diyemiyorlar ya" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
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Son Dakika Spor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    HERŞEYİ ALİ KOÇ'A BAĞLAMAYIN ADAM NE YAPSIN PARA VERDİ EN İYİ OYUNCULARI VE TEKNİK EKİBİ KURDU ŞANS YOKSA NE YAPSIN.90 × 4 DE O TOP GOL OLMASA YANİ MAÇ 3.2 BİTMİŞ OLSA FARKLI KONUŞACAKTIN.. 6 15 Yanıtla
  • Serkan Yıldırım:
    Trabzonspor'un ahı var üzerinizde , adalet er yada geç tecelli edecekti , ediyor bir kaç senedir 12 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bu fenerliler adamı öldürür (gülmekten) 9 4 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Düşünsene bu yaratıkla aynı havayı soluyoruz! 1 10 Yanıtla
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