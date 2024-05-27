Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Fenerbahçeli bir taraftarlar maç sonu sinirlerine hakim olamadı.
Fenerbahçe ise, İstanbulspor karşısında 6-0 kazanmasına rağmen 2.oldu. Bu sonuçların üzerine bir Fenerbahçeli taraftar tam anlamıyla kendinden geçti.
Başkan Ali Koç'un seçim afişine bıçakla saldıran ve o anlarda hayli sinirli olduğu görülen taraftarın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı - Son Dakika
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