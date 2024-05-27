Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı

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Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından, Fenerbahçeli bir taraftarın Ali Koç'un seçim afişine bıçakla saldırması sosyal medyada büyük yankı buldu. Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında 6-0 kazanmasına rağmen ligi 2. sırada tamamlaması, taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.

27.05.2024 08:35
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Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Fenerbahçeli bir taraftarlar maç sonu sinirlerine hakim olamadı.

KANARYA 2. OLDU, TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Fenerbahçe ise, İstanbulspor karşısında 6-0 kazanmasına rağmen 2.oldu. Bu sonuçların üzerine bir Fenerbahçeli taraftar tam anlamıyla kendinden geçti.

ALİ KOÇ'UN PANKARTINI BIÇAKLADI

Başkan Ali Koç'un seçim afişine bıçakla saldıran ve o anlarda hayli sinirli olduğu görülen taraftarın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçeli taraftar Ali Koç\'un pankartını bıçakladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İstanbulspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbank, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fayton Faytoncu: Boyle siddet ile değilde daha farkli elylemlerle fırıldak aliyi protesto edebilirsiniz . Ben olduğum sürece fenerbahceyi sampiyon yapmazlar deyip tekrar aday olmakta hani ne bileyim. Saglikli bir insan olduğundan şüphe duymaya basladim gercekten . 39 5 Yanıtla
  • Said Demir: Biz size demiştik bir dahaki haftayı bekleyin diye?????????????? 12 2 Yanıtla
  • harun 8071: tekrar başkan olursa kombine almamak, maçlara gitmemek en büyük tepki olsa gerek 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydoğdu: Hayat stresinden uzaklaşmak, keyifli vakit geçirmek gerekirken bizimkiler daha bir sinir stres oluyor. Şu futbol amacından çok saptırılıyor. 5 0 Yanıtla

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