Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı - Son Dakika
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Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı

15.06.2022 11:23
Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı

Fenerbahçe'de, yeni sezon hazırlıkları yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sezona giriş yapan sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarın beğenisini topladı.

Fenerbahçe sezona sağlık kontrolleriyle başlangıç yaptı. Bugün itibariyle top başı yapacak olan Kanarya, tam anlamıyla yeni sezona giriş yapmış oldu. Fenerbahçe'nin ilk antrenmanı saat 11.00'den itibaren resmi Youtube kanalında olacak. Jorge Jesus'un talimatıyla tesislerde değişikliğe giden ve farklı bir motivasyon içerisine girer Fenerbahçe, tesisin yenilenen bölümümün önünde takım fotoğrafı çekildi. Bu fotoğrafla birlikte paylaşılan yazı ise sosyal medyada beğeni topladı.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı - Son Dakika
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