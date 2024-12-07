Süper Lig'in 15'inci hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen Sarı-lacivertli taraftarlar, öğle saatlerinde Ülker Stadyumu çevresinde toplandı. Yaklaşık 2 bin kadar Sarı-lacivertli taraftar, güvenlik önlemleri altında 26 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Otobüslerle stada ulaşan Sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Tüpraş Stadı'nda - Son Dakika
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