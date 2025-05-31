Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda İrfan Can Kahveci\'yi ayakta alkışladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

İRFAN CAN KAHVECİ MAÇ SONU ALKIŞLANDI

Sarı-lacivertlilerde takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, maç sonunda taraftarlar tarafından ödüllendirildi. Sezon boyunca Jose Mourinho tarafından fazla süre alamadığı için geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin altında kalan milli oyuncu, iyi performansını golle süsledi ve maç sonunda taraftarlar tarafından kendisine özel tezahürat yapıldı. Stadyumda bulunan taraftarlar 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon çıktığı 42 maçta 1445 dakika süre alan İrfan Can, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi sürüyor.