Fenerbahçeli Taraftarlar Takımı Coşkuyla Karşıladı

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Topuk Yaylası'na kampa gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.
Fenerbahçe, 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak. İlk antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, öğlen saatlerinde Düzce'ye geldi. Takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Kaynaşlı gişelerinden hemen sonra takım otobüsünü durdurarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a da çiçek verdi. Daha sonra takım otobüsü, tesislere doğru hareket etti.
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