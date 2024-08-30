Fenerbahçe Taraftarlarından 30 Ağustos Koreografisi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Stadı dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı unutmadı.

3 TRİBÜNÜ KAPSAYAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel 3 tribünü kapsayan bir koreografi yaptı. Koreografide dev Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözü yer aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi üzerinde "Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart taşıdı.

İşte o koreografiden kareler;