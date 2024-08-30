Fenerbahçe Taraftarlarından 30 Ağustos Koreografisi - Son Dakika
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Fenerbahçe Taraftarlarından 30 Ağustos Koreografisi

Fenerbahçe Taraftarlarından 30 Ağustos Koreografisi

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir koreografi sergiledi. Maç öncesi tribünlerde dev Türk bayrakları ve Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı koreografi yapıldı. Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi pankart taşıdı.

30.08.2024 21:12
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Stadı dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı unutmadı.

3 TRİBÜNÜ KAPSAYAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel 3 tribünü kapsayan bir koreografi yaptı. Koreografide dev Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözü yer aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi üzerinde "Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart taşıdı.

İşte o koreografiden kareler;

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Taraftarlarından 30 Ağustos Koreografisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz: çok güzel olmuş süper 25 1 Yanıtla
  • Büşra Akbaş: koreografiyi yapmayı hangitakimdan öğrendiniz acaba???????? 6 20 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Adamsınız superrrr 18 1 Yanıtla
  • Gencer Guney: harika 19 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ACUN ERZURUM DA EKINDE TEPSI ILE KIMIN LOKANTASINDA ŞOV YAPMISTI BIRAKIN BU ISLERI 2 12 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Harika Olmuş. Yapanlara Sağlıklı Günler. 12 1 Yanıtla
  • Mahmut erdim: Şaşı yapmışlar adamı 0 3 Yanıtla
  • Gökay Özel: Ferhat eser nerdesin 0 0 Yanıtla

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