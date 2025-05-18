- Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaraylılarla kutlama yaptı
İSTANBUL - Büyükçekmece'de Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı taraftarlarla kutlama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Büyükçekmece'de Fenerbahçeli taraftarlar, kutlama yapan Galatasaraylı arkadaşlarını tebrik ederek kutlamalara katıldı. Beylikdüzü'nde ise kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli Taraftarlardan Galatasaray'a Kutlama - Son Dakika
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